Первое дело о подделке сертификата о вакцинации вернули в прокуратуру

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Бабушкинский районный суд Москвы вернул уголовное дело в отношении изготовителя поддельных COVID-сертификатов прокурору. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 19 июля 2021 года уголовное дело в отношении Александра Мунтяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» — прим. «ВМ»), возвращено прокурору СВАО города Москвы для устранения нарушений, препятствующих вынесению приговора, — заключили в пресс-службе ведомства.

Видео: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Александр Мунтян обвиняется в изготовлении поддельных документов: сертификатов о вакцинации от COVID-19, справок о болезни, карантине, временной нетрудоспособности и других. Также мужчине инкриминируют приобретение и хранение в целях использования липовых штампов и печатей медицинских учреждений.

Полиция задержала Мунтяна в марте этого года. Объявления о продаже фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию без фактического ее прохождения, он размещал в Сети. За подобный документ мужчина просил от четырех до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.

После задержания 30-летний мужчина пояснил, что мысль о незаконном бизнесе ему пришла, когда он увидел подобный сертификат у своего коллеги. Москвич также признался, что поддельными документами он промышлял с осени прошлого года.

Его задержание стало одним из первых в череде последующих раскрытий случаев торговли поддельными COVID-сертификатами.