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Торговец поддельными справками о вакцинации от COVID-19 ответит за их продажу в суде
Фото: pixabay.com

Торговец поддельными справками о вакцинации от COVID-19 ответит за их продажу в суде

Юлия Павлушова

Происшествия

На рассмотрение в Бабушкинский районный суд Москвы направили уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москвич обвиняется по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит крупный штраф, обязательные исправительные работы либо арест на срок до шести месяцев.

Ранее «ВМ» сообщала, что в марте нынешнего года полицейские задержали москвича, продававшего липовые сертификаты о вакцинации. Мужчина создавал их сам, а после продавал в Сети. Один поддельный сертификат стоил от четырех до пяти тысяч рублей. Приобрести липовый сертификат можно было, сделав онлайн-перевод на карту изготовителя.

30-летний мужчина в ходе допроса пояснил, что мысль о незаконном бизнесе пришла ему, когда он увидел подобный сертификат у своего коллеги. Задержанный признался, что поддельными документами он промышлял с осени прошлого года.

Читайте также: Торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19 поймали в Москве

медицинская справкасудподделка
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