Стаса Пьеха рассказал, что избившая его сына соседка не стала извиняться за нападение

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Избившая сына музыканта Стаса Пьехи соседка Ирина Безбородова не стала извиняться за причиненное насилие. Российский исполнитель рассказал о состоянии своего сына и о действиях Безбородовой.

Пьеха уточнил, что в настоящее время его сын чувствует себя лучше, он находится на реабилитации. Музыкант отметил, что Безбородова не извинилась после нападения и не вышла на связь.

— Этим делом занимается Следственный комитет РФ. Прощения у нас никто не попросил, более того, нас пытались скомпрометировать: снимали на телефон родных Пети — это было похоже на неадекватные действия. После драки кулаками не машут, — подчеркнул музыкант.

Он выразил надежду, что Безбородова не сможет уйти от ответственности. Музыканта удивило, что соседка не признает своей вины, несмотря на очевидность ситуации и давление общественности, пишет портал Teleprogramma.pro.

19 июля соседка Ирина Безбородова напала на 7-летнего сына певца Стаса Пьехи Петю. Инцидент произошел в поселке Рощино Вилладж, где экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем доме поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Сын Пьехи хотел поиграть с одним из детей Безбородовых, но их мать была против. Петя обиделся и проткнул карандашом бассейн соседей. Очевидцы рассказывают, что Ирина, увидев это, пришла к ним на территорию, схватила ребенка и с силой толкнула его на землю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Позднее семья избитого сына Пьехи потребовала запретить Безбородовой выходить из дома. По словам семьи, обидчица путается в показаниях, откровенно лжет и пытается воздействовать на свидетелей и следствие с помощью недостоверных фактов.