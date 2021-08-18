«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за ветра и дождя

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер.

— «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — предупреждают синоптики.

Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

Ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

Во второй половине дня в среду, 18 августа, в Москве начнутся ливни, град, ожидается шквалистый ветер, добавили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Из-за грозы в столице ведомство также распространило экстренное предупреждение.