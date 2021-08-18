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Гроза и шквалистый ветер ожидаются в столице до утра четверга

Анастасия Волоснова

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Гроза и шквалистый ветер ожидаются в столице до утра четверга
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во второй половине дня в среду, 18 августа, в Москве начнутся ливни, град, ожидается шквалистый ветер. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Из-за грозы в столице ведомство распространило экстренное предупреждение.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа местами на территории Москвы ожидаются дождь, ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра, — отметили в ведомстве.

В Подмосковье погода начнет портиться с 14:00, предупредили в ГУ МЧС РФ по области, пишет ТАСС.

В свою очередь Гидрометцентр России объявил предупреждение о сильном ливне и грозе в столице. По данным синоптиков, в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду, пишет RT.

Из-за сильного ветра при грозе Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности с 21:00 среды до 21:00 четверга, 19 августа. В Московской области период предупреждения будет действовать с 15:00 среды до 9:00 четверга.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди в Москве будут кратковременными, однако заметными — «не просто смочит землю дождик». Самой большой интенсивности осадки достигнут 18 и 19 августа. В пятницу, 20 августа, дожди станут ослабевать.

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