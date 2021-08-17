Синоптик предупредил москвичей о сильных ливнях 18 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

К вечеру среды, 18 августа, в Москве ожидаются сильный ветер, град и ливни, которые принесут в город до 33 процентов месячной нормы осадков. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в первой половине дня 18 августа будет наблюдаться теплая и безоблачная погода, но к вечеру атмосферу столицы могут «взорвать» грозовые облака.

— Однако все изменится во второй половине дня, когда с запада подойдет контрастный холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными кучево-дождевыми облаками-двенадцатитысячниками с верхней кромкой-наковальней, уходящей в нижнюю стратосферу, — отметил Тишковец.

Он уточнил, что за час в городе может выпасть до 18–19 миллиметров осадков. Всего за вечер может пролиться до 25 миллиметров, что составляет 33 процента месячной нормы.

Пик ливней придется на 18:00–19:00 по московскому времени, добавил Тишковец. Из-за обильных дождей возможны локальные подтопления, предупредил синоптик.

— Высока вероятность перерождения конвективных облаков в кластерные суперячейки с вращающимися грозами, сопровождаемыми шквалистым воротом с порывами ветра до 18–23 метров в секунду и более, а также мозаичным градом с диаметром до 1–2 сантиметра, — приводит РИА Новости слова эксперта.

Из-за сильного ветра при грозе Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности с 21:00 среды до 21:00 четверга, 19 августа. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

— Дождь, местами сильный — период предупреждения с 21:00 18 августа до 9:00 19 августа. Гроза — период предупреждения с 21:00 18 августа до 21:00 19 августа, — говорится в сообщении.

В Московской области период предупреждения будет действовать с 15:00 среды до 9:00 четверга.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди в Москве будут кратковременными, однако заметными — «не просто смочит землю дождик». Самой большой интенсивности осадки достигнут 18 и 19 августа. В пятницу, 20 августа, дожди станут ослабевать.

При этом в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности во вторник, 17 августа, из-за сильной жары. Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 16:00. Максимальная температура воздуха в Москве составит 29–31 градус, в Московской области возможно от 26 до 31 градуса.