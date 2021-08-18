Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за предстоящей непогоды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Городские службы в столице были переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающихся ветра и дождя. Об этом в среду, 18 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Он уточнил, что в режиме готовности в настоящее время пребывает специальная техника, которая предназначена для ликвидации последствий плохой погоды.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В случае падения дерева или других инцидентов они оперативно выедут на место случившегося.

Кроме того, электросетевые организации города были предупреждены о необходимости привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Также в столице приняли дополнительные меры, чтобы избежать скопления воды на дорогах.

В случае небольших подтоплений службы оперативно осуществляют чистку водоприемных решеток и в тех местах, где была замечена деформация рельефа местности.

Бирюков добавил, что в настоящее время всех граждан Москвы предупреждают об ухудшающихся погодных условиях через разные источники информации.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер.

Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19 августа.

Ожидается сильный ветер порывами до 20–25 метров в секунду.