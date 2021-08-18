«Моя маскулинность наводит на мысли»: Ирина Горбачева рассказала о своей ориентации

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Актриса и Instagram-блогер Ирина Горбачева поделилась подробностями своей личной жизни. В Сети часто обсуждают ее внешний вид, мол, выглядит она не совсем женственно: высокий рост, короткие волосы, мужские повадки. Слухи и домыслы не утихали ни во время брака артистки с Григорием Калининым, ни после развода с ним.

— Я в какой-то момент подумала: может быть, они реально что-то видят, и я действительно чего-то о себе не знаю? У меня мужской склад ума и прагматичный в том числе. Я жила и тусила с пацанами. Моя маскулинность наводит на определенные мысли. Но меня девчонки никогда не интересовали как предмет любви! — восклицает артистка в интервью для YouTube-канала «А поговорить».

Новая волна слухов и подозрений возникла после того, как в Сети появился клип певицы Тоси Чайкиной, участие в котором приняла Горбачева. Комментаторы заподозрили девушек в отношениях, но артистка объяснила, что их связывают исключительно дружеские и сестринские чувства.

— Со стороны мы можем выглядеть как пара. Но у нас больше чем дружба, больше чем сестринство. Поэтому когда попадаются такие образы, возникают вопросы: «А вы ли не…» — объясняет артистка.

В интервью она призналась, что общественное мнение в какой-то момент надавило на нее и она задумалась о том, а какая же на самом деле у нее ориентация.

— У меня был момент, когда я была одна после развода и прилетали информационные штуки… Как будто кто-то про меня что-то знает, а я о себе — нет. Ровно в этот период жизни я попадаю в Лондон и волею судеб встречаю девушку, у которой отношения и с мужчинами, и с женщинами. И я поняла, что ей нравлюсь. И тогда я почувствовала, что мне не нравится и не хочется. Ради кого я должна делать этот эксперимент? — спрашивает Горбачева.

Ранее Ирина Горбачева рассказала о том, как однажды в день рождения чуть не устроила пожар и получила ожоги.