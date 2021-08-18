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Дорогу в поселке Воскресенское отремонтируют до конца осени 2021 года

Полина Долганова

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Дорогу в поселке Воскресенское отремонтируют до конца осени 2021 года
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, посёлок Воскресенское Карта всех событий

Дорогу от поселка Воскресенское до садового товарищества «Бархатная роща» планируют ввести в эксплуатацию до конца осени текущего года. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— На реконструированной дороге будет открыт автобусный маршрут, что значительно улучшит транспортную доступность социальных объектов, расположенных в Воскресенском, — рассказал он.

По его словам, новое дорожное полотно соединит центр поселка с детско-взрослой поликлиникой, школой и детским садом.

В настоящее время специалисты завершают работы по укладке бетонного основания дороги. На некоторых участках будущей трассы уже приступили к асфальтированию. Также в зоне работ активно монтируются инженерные коммуникации.

Общая протяженность дороги составит 780 метров. Проезжая часть будет расширена до семи метров, чтобы общественный транспорт мог комфортно перевозить пассажиров.

На сайте мэра Москвы подытожили, что в ТиНАО продолжают активно формировать современный транспортный каркас. Всего с 2012 года на присоединенных к столице территориях появилось свыше 250 километров новых трасс.

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