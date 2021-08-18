Около половины избирателей проголосуют на выборах в Москве электронно

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Около трех миллионов избирателей примут участие в голосовании во время сентябрьских выборов в Государственную думу. Половина из них оставит свои голоса в электронном виде. Об этом рассказал зампред общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

— Мы считаем, что приблизительно три миллиона избирателей придет в Москве голосовать из 7,5 миллиона, — заявил он.

Венедиктов предположил, что явка на выборы составит менее 40 процентов именно из-за того, что половина москвичей предпочтет голосовать онлайн, передает Интерфакс.

Запись на участие в электронном голосовании открылась 2 августа.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.