«Сделало меня трогательным»: Влад Лисовец рассказал о своем детстве в Азербайджане

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стилист Владислав Лисовец поделился воспоминаниями о своем детстве, проведенном в азербайджанском Баку. По его словам, отношения с матерью у звезды не заладились, но именно этот период наградил его пробивным характером.

— С моим эго, львиным характером… О, я мог бы топтать людей! У меня было дико крутое детство, тяжелое, странное, порой очень грустное. Но оно сделало меня трогательным. Я бросаюсь обнимать и спасать людей, — рассказал Лисовец в YouTube-шоу «вМесте».

Стилист жил в неполной семье: отец ушел сразу после его рождения. Мать осталась одна с двумя детьми — Владом и его старшим братом. Когда они росли, ей тяжело было справиться с ними. Лисовец признался, что доходило даже до рукоприкладства, но все разногласия между ними позади: несколько лет назад они откровенно поговорили и начали общаться нормально.

В начале августа стилист объяснил моду на седину в Европе и России. По его словам, в некоторых случаях седые волосы очень идут человеку. Хотя в 89 процентах это делает образ неопрятным, неухоженным и некрасивым. При этом редко бывает, когда седина выступает с белыми прядями. Это украшает внешний вид человека.