«Иду дальше»: многодетная Алена Ашмарина рассталась с возлюбленным

Фото: instagram/ashmy.world

Экс-участница проекта «Дом-2» и мать четырех дочек Алена Ашмарина рассталась с молодым человеком. Об этом девушка написала в своем блоге.

— Моя ошибка заключается в том, что я должна была уйти гораздо раньше: после его слов о видении своего будущего. Тогда было ясно, что это — конец, потому что меня в этом будущем не было, — признается она.

По словам девушки, «жизнь продолжается» и она «идет дальше», передает StarHit.

У Ашмариной родились от разных избранников две старшие дочки, а от последнего возлюбленного, Рами, недавно появились на свет еще две дочки — двойняшки.

Подписчицы девушки поддержали ее в этом решении.

«Молодец, ни о чем не жалей! Лучше поздно все понять, чем тратить жизнь не на того человека»; «У тебя, Алена, огромное любящее сердце. Твоя любовь вернется от твоих же девочек. Не расстраивайся»; «Все, что ни делается, к лучшему», — написали они.

В июне сообщалось, что дочь Алены Ашмариной попала в больницу с ожогами. По словам матери, они «неудачно пожарили зефирки».