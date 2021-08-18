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Одиннадцать домов строят в ЗАО в рамках программы реновации

Полина Долганова

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Одиннадцать домов строят в ЗАО в рамках программы реновации
Дом с ярким фасадом на улице Свободы, 67а, построен по программе реновации / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Для переселения по программе реновации жилищного фонда Москвы на западе столицы возводят 11 новых домов. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

По его словам, общая площадь строящихся новостроек составит 179,18 тысячи квадратных метров. Еще 13 объектов в настоящее время находятся в стадии проектирования.

С начала реализации программы реновации в районе уже ввели в эксплуатацию 20 жилых зданий. С начала текущего года количество введенных объектов в ЗАО составило четыре. Еще два здания планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

На западе Москвы программа реализуется в шести районах. Для переселения местных жителей специалисты уже подобрали 54 стартовые площадки. Всего в округе новые жилплощади получат жильцы 559 зданий, которые населяют 105 тысяч москвичей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В 2021 году на севере Москвы в Головинском районе в рамках программы реновации передадут под заселение новостройку на Смольной улице. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин. По его словам, здание по адресу Смольная улица, дом 21а, ввели в эксплуатацию в июле 2021 года. Под заселение объект передадут до конца года. Этот дом станет уже четвертым в районе, куда переедут новые жильцы по программе реновации жилищного фонда Москвы.

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