Художник Борис Краснов умирает в хосписе из-за последствий COVID-19

Фото: РИА Новости

Художник Борис Краснов доставлен в хоспис из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Врачи сообщили, что его мозг сильно поражен, и дают ему всего несколько дней жизни.

Художник недавно переболел коронавирусом, и у него диагностировали инсульт. Врачи сообщают, что у него поражено 85 процентов головного мозга. Краснова перевели из Боткинской больницы в частный хоспис. Его адвокат Александр Добровинский рассказал, что врачи дают художнику еще несколько дней, передает Telegram-канал Mash.

У Краснова состояние здоровья ухудшилось еще в 2011 году: тогда на фоне уголовного дела по обвинению в рейдерском захвате компании, устраивающей выставки, художника госпитализировали с подозрением на инсульт. После этого он перенес операцию на головном мозге.

Борис Краснов — обладатель многочисленных российских премий, художник и дизайнер. Оформлял «Рождественские встречи» певицы Аллы Пугачевой.

До этого доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев призвал не ждать победы над COVID-19 в обозримом будущем. Эффективность вакцин от коронавируса начинает снижаться. Защита препаратов от летальности снизилась со 100 процентов до 98–97 процентов. При этом общая эффективность опустилась с 90 до 60–70 процентов.