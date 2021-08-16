Профессор призвал не ждать победы над COVID-19 в обозримом будущем

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Полной победы над COVID-19 не стоит ожидать в обозримом будущем, так как сложно создать вакцину, которая будет эффективной от всех штаммов коронавируса. Об этом в понедельник, 16 августа, рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

По его словам, эффективность вакцин от коронавируса начинает снижаться. Защита препаратов от летальности снизилась со 100 процентов до 98–97 процентов. При этом общая эффективность опустилась с 90 до 60–70 процентов.

— Вы знаете, есть вакцинация против сезонного гриппа, и в лучшем случае до 30–40 процентов ее эффективность. То же самое, скорее всего, будет и с коронавирусной инфекцией. Я как медик и как человек, который хорошо знает историю борьбы с инфекционными заболеваниями, мне кажется, полная победа — не в обозримом будущем, — отметил специалист.

Шугушев добавил, что в ближайшее время будет идти борьба между вакцинацией и мутирующими вирусами. Так, третья волна во время пандемии должна быть самой слабой, однако с коронавирусом ситуация была обратной, рассказал профессор в эфире телеканала «МИР 24».

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что пациентам, перенесшим COVID-19, необходимо вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения. Кроме того, для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни.

При этом доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «ВМ» опроверг невозможность создания коллективного иммунитета к COVID-19. В свою очередь профессор Петр Чумаков оценил обнаруженные новые подавляющие коронавирус вещества.