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В Роспотребнадзоре порекомендовали петь народные песни после COVID-19

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре порекомендовали петь народные песни после COVID-19
Фото: pixabay.com

Пациентам, перенесшим COVID-19, необходимо вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения и для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни. Об этом сообщиларуководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

— Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D, — сказала она.

Специалист отметила, что переболевшие коронавирусом зачастую сталкиваются с гиподинамией, потому что очень многие люди во время болезни почти не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Поэтому физическая активность должна обязательно присутствовать регулярно с медленным и очень постепенным увеличением нагрузки.

По словам Омаровой, для восстановления легких очень хорошо петь народные песни на выдохе, исполнять их следует негромко в удобной тональности, передает РИА Новости.

Врач объяснила, как быстро восстановиться после коронавируса. Она отметила, что инфекция, перенесенная даже в легкой форме, может серьезно навредить организму. Не следует сразу же после получения справки о выздоровлении возвращаться к привычной жизни.

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