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Врач объяснила, как быстро восстановиться после коронавируса

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач объяснила, как быстро восстановиться после коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова рассказала, что нужно делать, чтобы как можно скорее оправиться после перенесенного COVID-19.

Она отметила, что инфекция, перенесенная даже в легкой форме, может серьезно навредить организму. Процесс восстановления после коронавируса у всех проходит индивидуально. Тем не менее, не следует сразу же после получения справки о выздоровлении возвращаться к привычной жизни. Некоторое время необходимо придерживаться здорового образа жизни — употреблять полезную пищу, высыпаться и больше отдыхать. Кроме того, нельзя сразу начинать заниматься бегом и фитнесом, порекомендовала врач.

По словам Коротковой, при тяжелой форме COVID-19 снижается шанс полного восстановления здоровья. Переболевшему нужно уделить внимание ЛФК, ингаляциям и магнитотерапии, передает ФАН.

Врач Роспотребнадзора сообщила, что дети лучше справляются с постковидным синдромом. По словам Хадижат Омаровой, последствия COVID-19 для здоровья переболевших еще недостаточно изучены, поэтому врачи продолжают наблюдение за взрослыми и детьми.

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