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Физкультурный комплекс с двумя бассейнами появится в Бибиреве

Полина Долганова

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Физкультурный комплекс с двумя бассейнами появится в Бибиреве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Алтуфьевское шоссе, владение 100.Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами возведут в районе Бибирево. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый объект появится по адресу Алтуфьевское шоссе, владение 100.

Начать строительство комплекса планируется в 2022 году.

Общая площадь спортивного центра будет составлять около 4,2 тысячи квадратных метров.

Проектом предусмотрено, что внутри ФОК будет обустроен бассейн длиной 25 метров и детский бассейн длиной 10 метров. Первый из вышеупомянутых будет предназначен для занятий оздоровительным плаванием.

В комплексе также появится тренажерный зал, площадь которого составит 200 квадратных метров. Снаружи здание облицуют керамогранитом, на стенах установят панели из алюминия в составе фасадной системы с воздушным зазором.

Территория вокруг ФОК будет благоустроена. Специалисты установят там разные декоративные элементы и создадут живописные клумбы.

Многофункциональный центр с физкультурно-оздоровительный комплексом также построят на юге Москве. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Проект строительства центра согласовали в Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Объект будет расположен на двух земельных участках площадью 0,5 гектара по адресу Липецкая улица, владение 13, корпус 2. В настоящее время на территории расположено нежилое здание 1986 года постройки. Его реконструируют, организовав на месте торгового объекта многофункциональный центр общей площадью порядка 3,8 тысячи квадратных метров.

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