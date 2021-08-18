Многофункциональный центр с ФОК построят в районе Бирюлево Восточное

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Липецкая улица, 13 Карта всех событий

Многофункциональный центр с физкультурно-оздоровительный комплексом (ФОК) построят на юге Москве. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Проект строительства центра согласовали в Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Объект будет расположен на двух земельных участках площадью 0,5 гектара по адресу Липецкая улица, владение 13, корпус 2.

В настоящее время на территории расположено нежилое здание 1986 года постройки. Его реконструируют, организовав на месте торгового объекта многофункциональный центр общей площадью порядка 3,8 тысячи квадратных метров.

В центре будут расположены торговые помещения, а также ФОК. Кроме того, внутри можно будет организовать офисы и бытовые объекты.

Также Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами постоят в Крюкове. Площадь взрослого бассейна в новом комплексе составит 25 на 16 метров. Детский бассейн для обучения малышей плаванию развернется на площади 10 на 6 метров.

До этого депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой обсудил с жителями Выхино-Жулебина инициативу по строительству спортивного комплекса на месте бывшего пустыря в центре района.

Площадка для французской игры петанк в ближайшее время появится в спортивном парке «Десеновское» в Новой Москве. Отмечается, что площадку для оригинальной игры попросили оборудовать сами москвичи.