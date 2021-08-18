Таиланд принципиально разрешил приезжать привитым «Спутником V» в туристические районы

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Люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», принципиально могут посетить отдельные туристические районы Таиланда. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в посольстве России в стране.

— В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц» (отдельных туристических районов Таиланда — прим. «ВМ»), — говорится на сайте дипмиссии.

Отмечается, что такое решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан. Детали и сроки появления разрешения еще разрабатываются ведомствами Таиланда.

Подробную информацию о порядке въезда в страну и районах, доступных для туризма, можно узнать на сайте Агентства по туризму Таиланда. Она будет постоянно обновляться там.

В июле сообщалось, что Россия и Таиланд обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Прежде всего по таким направлениям, как лабораторная диагностика, разработка, применение вакцин и исследования популяционного иммунитета.