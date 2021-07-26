РФ и Таиланд проработают взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID

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Россия и Таиланд планируют проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается в понедельник, 26 июля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В формате видеоконференцсвязи состоялись консультации российского ведомства с министерством здравоохранения Таиланда по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

Научно-исследовательские институты Роспотребнадзора представили информацию о разработке и использовании в стране тест-систем для диагностики COVID-19 и других инфекций, о разработке вакцины против коронавируса. Также они поделились с таиландскими коллегами первыми итогами проведенного исследования популяционного иммунитета населения к вирусу SARS-CoV-2.

Обе стороны подчеркнули важность совместного противодействия инфекционным заболеваниям и борьбы с эпидемиями, реагирования на новые вызовы и угрозы, в том числе в целях своевременного выявления и устранения рисков завоза и распространения инфекций.

Итогом консультаций стала договоренность развивать рабочее взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, прежде всего по таким направлениям как лабораторная диагностика, разработка и применение вакцин и исследования популяционного иммунитета.

РФ и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между странами.

Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут посетить Пхукет без карантина с 1 июля. План по открытию региона одобрило правительство Таиланда.