При строительстве учебных учреждений в Москве применяются новые технологии

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

проспект Вернадского Карта всех событий

В Москве при строительстве учебных учреждений применяются новые технологии. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— На пилотных проектах «Учебный корпус на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест в районе Раменки по адресу проспект Вернадского, владение 12Б, и ДОУ на 300 мест с бассейном в районе Некрасовка, квартал 17» применяются новые технологии в цифровизации строительства, — рассказал он.

По словам заммэра, используются системы роботизированного сканирования — с помощью дронов и специальной установки. Данные сканирования помогают практически моментально определить малейшие отклонения от проекта и принять решения по их устранению.

— Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест, — сообщил Загрутдинов.

Объекты становятся масштабнее из-за высокого спроса на них — все больше москвичей отдают своих детей в школы и детские сады. Город старается сделать их лучше и комфортнее.

Недавно заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что началось проектирование трех школ и трех детских садов для ЖК «Царицыно». Объекты образования должны быть введены в эксплуатацию в 2023 году. Все они расположатся в разных зонах 6-й Радиальной улицы.