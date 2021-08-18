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«Это лучики счастья»: поклонники восхитились фото Пугачевой без макияжа

Лала Манушакян

Общество
«Это лучики счастья»: поклонники восхитились фото Пугачевой без макияжа
Фото: instagram/maxgalkinru

72-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева выложила в своем Instagram селфи без макияжа. На фото Примадонна демонстрирует белоснежную улыбку.

— Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться, что ли, совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem! — подписала фото певица.

Поклонников восхитил этот снимок. По их мнению, Алла Пугачева выглядит с каждым годом все лучше и лучше, а некоторые назвали ее морщинки вокруг глаз лучиками света, сообщает ФАН.

— Улыбка очень идет, — прокомментировала певица Анита Цой.

— Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна, — написала поклонница под постом.

— Алла, улыбка — ваша визитка! — восхитился другой фолловер Примадонны.

Раннее клипмейкер Ирина Миронова поделилась воспоминаниями о том, как на ее глазах зарождалась любовь между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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