Клипмейкер Пугачевой рассказала о начале романа певицы с Галкиным

Фото: instagram/maxgalkinru

Клипмейкер Ирина Миронова рассказала о начале романа 52-летней певицы Аллы Пугачевой с 25-летним юмористом Максимом Галкиным. Она поведала о работе над клипом на песню «Будь или не будь», в котором пара впервые публично намекнула на наличие связи между ними.

— Я спросила у Аллы Борисовны: «Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?» Она говорит: «Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный», — рассказала клипмейкер в интервью «Ленте.ру».

Также она назвала требования Примадонны к клипу. Певица заявила, что не хочет появляться в музыкальном видео в своем привычном образе. Еще артистка отказалась от идеи «взорвать» Галкина в клипе при помощи бомбы — поэтому в финале видео Мироновой пришлось показать живого юмориста, аплодирующего певице после взрыва.

Дуэт «Будь или не будь» стал дебютной песней Галкина. Пугачева в то время еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Пара развелась в 2005 году. В 2011-м году артистка вышла замуж за юмориста.

Сменившая имидж Пугачева восхитила поклонников. Она предстала перед поклонниками в светлом брючном костюме и шляпе. Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте Кристина Орбакайте.