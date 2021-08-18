«Я жил как в Гестапо»: Влад Лисовец рассказал, как его наказывали в детстве

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Стилист Влад Лисовец поделился воспоминаниями из своего детства. Он рассказал, что мама, оставшись без мужа, воспитывала его в строгости.

— В некоторых семьях было принято, что на одном из детей отыгрываются. Маме тяжело психологически было одной, и она «прикладывала» меня. Иногда бабушка, когда видела меня после полученной двойки, говорила маме: «Ты очень жестокая». Я понимаю, что у нее не было выбора, и ей нужно было выплеснуть из себя все недовольство жизнью. Мне было обидно, и я в свое время ей это высказал. Я понимал, почему меня бьют, почему мне нельзя приходить в пять минут одиннадцатого, а нужно ровно в десять. Я жил как в гестапо. У меня был четкий режим, и это правильно, потому что у меня были приводы в полицию, и я мог свернуть не туда, — вспоминает Лисовец в интервью для YouTube-канала «Вместе».

Стилист рассказал, что если задерживался и приходил домой на четыре минуты позже обещанного, то дверь дома ему не открывали, и приходилось ночевать в подъезде.

При выборе профессии мама тоже не особенно поддерживала сына.

— Она говорила, что для того, чтобы стать парикмахером, нужен талант. Она все время во мне сомневалась. И я, видимо, всю жизнь ей доказывал, и у меня неплохо получилось, — говорит эксперт.

Чтобы вынести частые побои, маленький Влад говорил себе: «Да, меня сейчас никто не любит, но завтра будет лучше». Несмотря на жестокие воспитательные меры, отношения между матерью и стилистом со временем улучшились — он сказал об обиде на нее, и они продолжили общение в дружеском ключе.

Ранее Влад Лисовец рассказал о том, как прошло его детство в Азербайджане.