Минпросвещения РФ не собирается вводить дистанционное обучение в школах в новом учебном году

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Дистанционного обучения в российских школах в новом учебном году не планируется. Об этом в среду, 18 августа, заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

— У нас нет планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения. Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками, — рассказал он на областном педагогическом форуме в Пензе.

Министр подчеркнул усилия педагогических коллективов страны, благодаря которым в тяжелых условиях удавалось проводить занятия в основном в очном формате. По его словам, начало нового учебного года также будет традиционным, но с соблюдением всех эпидемиологических правил Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

— Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать в зависимости от своей методической системы те или иные формы их использования, — резюмировал Кравцов.

До этого в Минпросещения сообщили, что новый учебный год в школах России начнется в очном формате.

— Учебный год начнется в обычном, очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями, — рассказал 16 августа министр.