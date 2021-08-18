Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минпросвещения РФ не собирается вводить дистанционное обучение в школах в новом учебном году

Михаил Алимов

Общество
Минпросвещения РФ не собирается вводить дистанционное обучение в школах в новом учебном году
Фото: edu.gov.ru

Дистанционного обучения в российских школах в новом учебном году не планируется. Об этом в среду, 18 августа, заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

— У нас нет планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения. Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками, — рассказал он на областном педагогическом форуме в Пензе.

Министр подчеркнул усилия педагогических коллективов страны, благодаря которым в тяжелых условиях удавалось проводить занятия в основном в очном формате. По его словам, начало нового учебного года также будет традиционным, но с соблюдением всех эпидемиологических правил Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

— Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать в зависимости от своей методической системы те или иные формы их использования, — резюмировал Кравцов.

До этого в Минпросещения сообщили, что новый учебный год в школах России начнется в очном формате.

— Учебный год начнется в обычном, очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями, — рассказал 16 августа министр.

Читайте также:
Министерство просвещенияРоссиядистанционная форма обучения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Все мнения
О проекте