Политолог назвал фундаментальную ошибку США в Афганистане

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Главной ошибкой США в Афганистане оказалась выбранная модель, на основе которой они выстраивали свой государственный проект в исламской республике. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, комментируя заявления президента Джо Байдена о ситуации в Афганистане.

— Фактически они 20 лет создавали афганскую армию и афганское национальное государство, вооружали, готовили, тренировали. Как мы видим, и то, и другое прекратило свое существование буквально в течение трех месяцев. Это и следствие ошибок США при подготовке армии, и халатность американских военных, и, самое главное, фундаментальная ошибочность модели, на которой США и НАТО строили свой госпроект в Афганистане, — отметил специалист.

Ранее американский президент заявил о выполнении целей в Афганистане. По словам Джо Байдена, целью операции США в Афганистане было предотвращение террористических атак на Соединенные Штаты, чего удалось достичь. К хаосу, который возник после прихода к власти движения «Талибан»*, американцы, говорит он, были готовы, хотя все и развивалось стремительнее, чем ожидали.

Власть в Афганистане, напомним, 15 августа захватило движение «Талибан»*. В этот день вооруженные подразделения моджахедов фактически без боя взяли столицу страны — Кабул. Афганские лидеры, сотрудничавшие с американцами, в большинстве своем бежали из страны, в том числе и президент Ашраф Гани. Национальная армия боевикам также не оказала сопротивления.

Джо Байден отметил: после того как лидеры Афганистана сдались и бежали, а национальная армия развалилась, американские военные не должны гибнуть в этой войне, которую не хотят вести афганские силы. К тому же антитеррористические операции армия США сможет проводить на территории Афганистана и без военного присутствия там, заключил он.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.