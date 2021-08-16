Байден объявил о достижении целей США в Афганистане

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Соединенные Штаты были готовы к коллапсу в Афганистане, который наблюдается в настоящее время, хотя ситуация развивалась стремительнее, чем ожидалось. С таким заявлением в понедельник, 16 августа, выступил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, целью операции США в Афганистане было предотвращение террористических атак на Соединенные Штаты, и этой цели удалось достичь. Байден также заявил, что американские силы могут проводить контртеррористические операции в Афганистане без фактического присутствия в стране.

Байден отметил, что после того, как лидеры Афганистана сдались и бежали, а национальная армия развалилась, американские военные не должны гибнуть в этой войне, которую не хотят вести афганские силы. Соединенные Штаты, по утверждению американского лидера, дали Кабулу все необходимое, но не смогли обеспечить волей к победе.

Президент США подчеркнул, что американские силы не останутся в Афганистане для бесконечного участия в конфликте, не отвечающем национальным интересам. Однако Байден пообещал дальнейшую поддержку афганскому народу, региональной дипломатии и правам человека, а также содействие в эвакуации из Афганистана граждан союзных государств, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. После этого талибы* начали активные боевые действия против афганских военнослужащих.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.