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Экс-президент Афганистана Ашраф Гани сбежал в Оман

Иван Юминов

В мире
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани сбежал в Оман
Фото: Twitter/ashrafghani

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну 15 августа, находится в Омане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, приближенный к властям страны.

Опровержения этой информации со стороны властей Омана являются естественной реакцией, приводит слова собеседника сайт агентства.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана.

По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда он планировал перебраться в третью страну. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию.

На фоне конфликта Норвегия и Дания решили закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп начал сокращать персонал дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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