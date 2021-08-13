Норвегия и Дания закроют посольства в Кабуле из-за наступления талибов*
Дания закроет посольство в Кабуле и эвакуирует дипломатов из-за наступления радикального движения «Талибан»*. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Йеппе Кофод в пятницу, 13 августа.
— Мы должны предпринять необходимые шаги. Вот чем мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных, имеет наивысший приоритет, — рассказал дипломат.
Кофод также призвал всех датчан, находящихся в Афганистане, как можно быстрее покинуть страну, отмечает TV2. Аналогичное решение о закрытии дипломатического представительства, как сообщает NRK, приняли власти Норвегии.
Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана.
«Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города. 12 августа талибы* объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего крупнейших городов Афганистана.
После этого Госдеп объявил о планах сократить в ближайшие недели численность сотрудников посольства в Кабуле. Также Вашингтон собирается ускорить эвакуацию афганцев, которые претендуют на получение американских виз.
13 августа «Талибан»* захватил город Пули-Алам — административный центр афганской провинции Логар в 50 километрах от Кабула. Большая часть чиновников эвакуировалась оттуда в столицу Афганистана.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.