«Талибан»* захватил город в 50 километрах от столицы Афганистана

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Силы радикального движения «Талибан»* захватили город Пули-Алам — административный центр афганской провинции Логар в 50 километрах от Кабула. Об этом сообщает местный депутат и представитель совета провинции Саид Карибулла Садат в пятницу, 13 августа.

— Сейчас талибы* контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе... В настоящее время боевые действия не ведутся, — рассказал чиновник.

Большая часть чиновников эвакуировалась в Кабул, приводит слова Садата РИА Новости со ссылкой на AFP.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана.

«Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города. 12 августа талибы* объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего крупнейших городов Афганистана.

После этого Госдеп объявил о планах сократить в ближайшие недели численность сотрудников посольства в Кабуле. Также Вашингтон собирается ускорить эвакуацию афганцев, которые претендуют на получение американских виз.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.