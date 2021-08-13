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США приступили к переброске дополнительных военных сил в Кабул

Иван Юминов

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США приступили к переброске дополнительных военных сил в Кабул
Фото: Twitter / DeptofDefense

США перебросят дополнительных военнослужащих в Кабул для эвакуации американских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу, 13 августа.

— Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы продолжат прибывать в течение следующих нескольких дней, — рассказал представитель министерства.

Основная часть из трех тысяч военнослужащих, как ожидается, прибудет в столицу Афганистана до конца выходных. Кирби добавил, что США готовы корректировать военное присутствие в стране в зависимости от обстановки, так как авиаудары не смогут полностью изменить ситуацию.

Действия «Талибана»* вызывают у Вашингтона серьезную обеспокоенность, также Кирби отметил недостаточное сопротивление со стороны афганских властей. Угрозы захвата Кабула, по его словам, в данный момент нет, талибы* лишь пытаются его изолировать, отмечает CNN.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана.

«Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города. 12 августа талибы* сообщили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего крупнейших городов Афганистана.

После этого Госдеп объявил о планах сократить в ближайшие недели численность сотрудников посольства в Кабуле. Также Вашингтон собирается ускорить эвакуацию афганцев, которые претендуют на получение американских виз.

13 августа «Талибан»* захватил город Пули-Алам — административный центр афганской провинции Логар в 50 километрах от Кабула. Большая часть чиновников эвакуировалась оттуда в столицу Афганистана.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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