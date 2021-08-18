Мощная гроза с ливнем обрушилась на Москву: как это было. Видео

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

18 августа, в среду, Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень опасности, который сохранится до 19 августа. В столице ожидаются сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду. В свою очередь пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредила, что движение общественного транспорта в столице может осуществляться с задержками из-за неблагоприятных погодных условий. Городские службы в столице работают в режиме повышенной готовности. Между тем москвичи снимают происходящее на видео и делятся впечатлениями в социальных сетях. «Вечерняя Москва» выбрала самые запоминающиеся кадры.

Например, для жителей столицы, которые любят во время поездки на машине глядеть в окно, сегодня день обернется неудачно.

А вот на северо-востоке, в районе Бабушкинской, дождь превратился в ливень. Но жителей округа это совершенно не удивило.

Музей-усадьба «Люблино» на юго-востоке Москвы и вовсе скрылся из виду из-за ливня и тумана.

— Лишь бы не было града, — оставляет комментарий один из пользователей соцсети.

Жители Котельников в Московской области также были обескуражены столь сильной непогодой.

В районе Солнцево затопило всю проезжую часть так, что машины с трудом передвигаются по дороге.

Видео: Telegram / Katrin Sergeevna

Для тех, у кого есть дача в Подмосковье, появилась возможность бесплатного полива газона.

— Признаюсь, мне очень хотелось застать этот момент, когда кругом непогода, а ты под крышей дома своего! И это какое-то нереальное и уютное ощущение! Шум дождя на крыше, капли на окнах, гром… И невероятная свежесть, и прохлада на улице! — подписал автор видео.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице были переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающихся ветра и дождя.