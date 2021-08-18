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Российским автовладельцам не понадобится техосмотр при покупке полиса ОСАГО с конца августа

Михаил Алимов

Общество
Российским автовладельцам не понадобится техосмотр при покупке полиса ОСАГО с конца августа
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Для покупки полиса ОСАГО с 29 августа не потребуется наличие документа, подтверждающего сделанный техосмотр. Об этом в среду, 18 августа, сообщает ЦБ РФ.

— Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правилах ОСАГО зарегистрированы Минюстом России. Изменения в нормативных актах Банка России начнут действовать с 29 августа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это повысит доступность полиса ОСАГО и упростит заключение договора о страховании автомобиля.

Более того, теперь владельцы смогут дистанционно расторгнуть договор или изменить его. При этом им вернется часть страховой премии.

— Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения, — отмечает регулятор.

В июле президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс рассказал «Вечерней Москве» о причинах роста цен на полис ОСАГО. Среди них разрыв из-за пандемии коронавируса транспортных цепочек, по которым поставляются запчасти к иномаркам, и курс рубля по отношению к доллару и евро.

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