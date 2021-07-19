Названы причины роста цен на ОСАГО

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В настоящее время существует несколько основных причин для подорожания полисов ОСАГО: разрыв из-за пандемии коронавируса транспортных цепочек, по которым поставляются запчасти к иномаркам, и курс рубля по отношению к доллару и евро. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

— Конечно, все это отразится на стоимости полиса. Потому что ОСАГО — это суть стоимости ремонта. 75 процентов автомобилей на наших дорогах изготовлены не в России. А для тех, которые изготовлены в Российской Федерации, цена на комплектующие все равно зависит от курса рубля, — отметил Игорь Юргенс.

Резкого повышения цен на полисы «автогражданки» президент РСА не ожидает. Предположительно, они могут вырасти в цене на 5–6 процентов. Но виной этому послужат внешние факторы, добавил эксперт.

По словам автоюриста Дмитрия Славнова, еще одной причиной возможного подорожания полисов ОСАГО может стать отвязка диагностических карт от полиса автогражданской ответственности. Он отметил, что это увеличит риски и убытки страховых компаний, так как наряду с хорошими автомобилями на дорогах будут ездить «ведра с болтами».

На прошлой неделе в МВД России предложили снизить стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), а также транспортный налог для водителей, которые будут добровольно проходить техосмотр.