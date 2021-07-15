Глава ГИБДД предложил снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр

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В МВД России предложили снизить стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), а также транспортный налог для водителей, которые будут добровольно проходить техосмотр. Об этом в четверг, 15 июля, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

— МВД России считает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО, — заявил он.

Также глава ГИБДД напомнил, что ранее ведомство предложило отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов из-за неэффективности существующей системы его прохождения. По его словам, исследования показали, что в некоторых регионах страны не было достаточной оснащенности пунктами техосмотра, что также негативно влияло на ситуацию.

Кроме того, Черников подчеркнул, что водители обязаны следить за исправностью своего транспортного средства вне зависимости от прохождения техосмотра.

Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Закон должен вступить в силу 22 августа 2021 года.