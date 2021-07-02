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Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

Иван Юминов

Политика
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательность проведения техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 2 июля.

Закон должен вступить в силу 22 августа. В данный момент обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств оказывается лишь при проведении техосмотра.

Согласно новой норме, водителям для получения полиса не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра, отмечается в тексте документа на портале.

Напомним, 15 июня Государственная дума РФ приняла закон, который отменяет обязательное прохождение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО.

Начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников рассказал, что техосмотр останется обязательным для водителей авто, которые участвуют в перевозочной деятельности. По его словам, инициатива о добровольном техосмотре не коснется водителей такси, автобусов и рабочих автомобилей предприятий и организаций.

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