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«Принимаю поздравления»: Ида Галич сделала себе подарок на 35 миллионов рублей

Михаил Алимов

Развлечения
«Принимаю поздравления»: Ида Галич сделала себе подарок на 35 миллионов рублей
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Телеведущая Ида Галич решила порадовать себя дорогим подарком. Она купила Rolls-Royce Wraith синего оттенка, чья стоимость составляет примерно 35 миллионов рублей. Об этом событии она сообщила в своем Instagram.

— Не верится, ущипните меня! Добро пожаловать в семью, малыш! Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит «Роллс»… Я бы не поверила! Друзья, принимаю поздравления, — цитирует ее слова ФАН.

Телеведущая отметила, что приобрела дорогую иномарку самостоятельно и очень горда этим. Она зарабатывает посредством собственного блога и участия в популярных программах на телевидении.

Ее поздравили фанаты и известные блогеры, среди которых Юлия Коваль, Айза Долматова и актриса Аглая Тарасова.

До этого Ида Галич опубликовала в своем профиле в Instagram фото годовалого сына от бизнесмена Алана Басиева. Примечательно, что уже в этом возрасте мальчик очень похож на маму.

Поклонники оценили милые кадры и написали много теплых комментариев.

«Вы так похожи, божечки»; «Мамин сладкий медвежонок!»; «Какой красавчик», — восхитились подросшим малышом пользователи.

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