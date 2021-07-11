«Какой красавчик»: Ида Галич показала подросшего сына Леона

Фото: instagram.com/galichida

Телеведущая и блогер Ида Галич опубликовала в своем профиле Instagram фото годовалого сына от бизнесмена Алана Басиева. Примечательно, что уже в этом возрасте мальчик очень похож на маму.

У Леона такая же улыбка, как и у его родительницы. Глаза наследника посажены точно так же, как у Иды. И только светлые кучерявые волосы отличают его от Галич.

Сама телеведущая призналась, что очень скучает по сыну. Блогер получила отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и скоро увидит любимого ребенка.

— Я скоро его просто затискаю! Заобнимаю! Залюблю! Мамочка очень скучает, — подписала снимки Галич.

Поклонники оценили милые кадры и написали много теплых комментариев.

«Вы так похожи, божечки»; «Мамин сладкий медвежонок!»; «Какой красавчик», — восхитились подросшим малышом пользователи.

Звезда с многомиллионной аудиторией не так давно развелась с супругом и вернула себе девичью фамилию. Несмотря на то, что брак Галич и Басиева распался, они продолжают заниматься совместным воспитанием сына.

Ранее Ида Галич заявила, что не собирается еще раз выходить замуж.