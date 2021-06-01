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Ида Галич заявила, что не собирается еще раз выходить замуж
Фото: instagram.com/galichida

Ида Галич заявила, что не собирается еще раз выходить замуж

Михаил Алимов

Звезды

Телеведущая Ида Галич после развода с Аланом Басиевым не намерена снова выходить замуж. При этом она не теряет надежды встретить идеального мужчину.

— У меня больше не будет мужа. Но я хочу сказать, что для меня деньги при выборе мужчины не так важны. Мой мужчина может быть и детским врачом, и пожарным, который спасает сотни жизней. Я хочу просто им восхищаться. Он может быть и простым программистом, кайфующим от своей работы. Тогда я буду в восторге от его горящих глаз, — заявила ведущая.

Галич отметила, что у ее экс-супруга в последнее время очень много дел, поэтому он стал реже видеться с сыном. Сама телеведущая после разрыва погрузилась в работу, закрыла ипотеку и делает ремонт в доме, сообщает StarHit.

Напомним, что звездная пара развелась 5 апреля 2021 года, у них остался общий сын Леон. Отношения между бывшими супругами сохранились на хорошем уровне, они даже вместе отмечали день рождения сына.

Ранее Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем из-за предательства в команде.

Читайте также: Ивлеева и Галич ответили на вопросы поклонников об их конфликте

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