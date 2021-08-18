Новую поликлинику в ТиНАО достроят до конца 2021 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

Новую поликлинику построят в поселении Марушкинское в Новой Москве до конца года. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— В 2021 году запланировано введение в эксплуатацию двух объектов здравоохранения, одного за счет средств АИП и одного за счет внебюджетных источников. В течение ближайших двух лет, помимо возведения второй очереди больницы в Коммунарке, планируется построить 13 поликлиник, три подстанции скорой медицинской помощи и центр реабилитации. К 2035 году количество новых объектов здравоохранения увеличится до 125, — рассказал руководитель ведомства.

Детско-взрослую поликлинику оснастят современным оборудованием и мебелью. Территорию рядом с ней озеленят и благоустроят, а окружающая среда будет выполнена по безбарьерному принципу.

Пациентам будут доступны услуги специалистов по основным медицинским специальностям, также они смогут воспользоваться кабинетами восстановительных и лечебных процедур.

16 августа сообщалось, что во Внуковском поселении в 2022 году появится школа на 2100 учеников. В ней будут предусмотрены мастерские, методические кабинеты и хорошо оборудованные классы. Школа-гигант будет построена в рамках реализации проекта по социальному развитию инфраструктуры Москвы.