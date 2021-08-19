Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области

Фото: Минобороны РФ

Самолет МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области, его пилот погиб. Об этом сообщили в Южном военном округе.

— 18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, — говорится в сообщении.

Полет, как уточняется, проходил без боекомплекта, пилот в результате инцидента скончался. На место крушения направили комиссию Главного командования ВКС, приводит сообщение ведомства ТАСС.

16 августа самолет афганских ВВС Embraer 314 столкнулся в воздухе на территории Узбекистана с МиГ-29, пилоты катапультировались. Инцидент произошел во время перенаправления трех афганских самолетов в аэропорт Термез.

Летчиков доставили в больницу, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.