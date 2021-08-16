Узбекский МиГ-29 столкнулся в небе с афганским Embraer 314

Фото: Минобороны РФ

Самолет афганских ВВС Embraer 314 столкнулся в воздухе на территории Узбекистана с МиГ-29, пилоты катапультировались. Об этом сообщили в пресс-службе узбекской Генпрокуратуры в понедельник, 16 августа.

— Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer 314 и МИГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах, — говорится в сообщении.

Три военных самолета Embraer 15 августа запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез при сопровождении МиГ-29 ВВС Узбекистана, после чего и произошел инцидент.

Летчиков доставили в больницу, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

До этого в Минобороны Узбекистана сообщали, что самолет ВВС Афганистана был сбит силами противовоздушной обороны при попытке незаконного пересечения воздушной границы.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.