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Фонтан на Пушкинской площади капитально отремонтируют

Иван Юминов

Город
Фонтан на Пушкинской площади капитально отремонтируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

В рамках капитального ремонта фонтана на Пушкинской площади будут обновлены его гидроизоляция, покрытие днища и стенок чаши, а также инженерные системы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Фонтан на Пушкинской площади, построенный в 1949 году, ждет капитальный ремонт. Проектная документация уже согласована, — говорится в сообщении.

Габариты фонтана составляют почти 30 на 11,5 метра. Рабочие обновят остекление световых фонарей, заполнят швы герметиком, а также смонтируют бортовой камень из гранита по периметру чаши, отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В помещении насосной под фонтаном отремонтируют стены и пол, а также поменяют системы отопления и сетей связи. На объекте установят системы видеонаблюдения, а также охранную и пожарную сигнализации.

Вода в фонтане будет проходить механическую чистку, дезинфекцию хлорсодержащим реагентом, а также обеззараживание УФ-установками, приводит слова Леонова официальный сайт мэра Москвы.

6 августа сообщалось, что до конца года в районе Аэропорт на севере столицы будет открыт современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами.

На территории установят открытую сцену и обустроят фестивальную площадку. Также специалисты реконструируют детскую и спортивную площадки. Там установят игровой комплекс с круговыми качелями, горками и качелями-гнездами, а также ринг для игры в панна-футбол и воркаут площадку с навесом.

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