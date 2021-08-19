Соратник Ельцина рассказал, как тот смог избежать ареста в 1991 году

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Бывший глава службы протокола президента СССР Михаила Горбачева Владимир Шевченко рассказал, как президенту РСФСР Борису Ельцину удалось избежать ареста в августе 1991 года.

— Я в это время работал с Горбачевым. Команды центра на арест Ельцина не было, но опасность была, охрана работала, его безопасность обеспечивали, — рассказал Шевченко.

Ельцину удалось избежать ареста из-за того, что народ вышел, и тот был «защищен их щитом». В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в СССР создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), после чего начался «августовский путч».

В Москву после объявления чрезвычайного положения вошли военные, а Ельцин назвал события государственным переворотом. После этого его сторонники возвели около Белого дома баррикады.

Обеим сторонам конфликта «хватило ума», чтобы избежать кровопролития, хотя обстановка была тяжелой, приводит слова Шевченко «НСН».

18 августа Горбачев заявил, что уроки путча актуальны в России в настоящее время, а государство и граждане должны защищать принципы демократии. Он подчеркнул, что верит в демократический путь развития России и добавил, что подобное направление является самым правильным.

Горбачев напомнил, что во время путча он отверг требование подписать указ о чрезвычайном положении, так как действия путчистов считал преступными. Бывший политик отметил, что люди не хотели возвращаться к прежнему строю и лишаться демократических ценностей.