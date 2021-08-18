Горбачев призвал отстаивать принципы демократии в России

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Уроки путча августа 1991 года актуальны в России в настоящее время, а государство и граждане должны защищать принципы демократии. Об этом в среду, 18 августа, рассказал первый президент СССР Михаил Горбачев.

Он подчеркнул, что верит в демократический путь развития России. Горбачев добавил, что подобное направление является самым правильным.

— Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой общества и государства, — заявил первый президент СССР.

Горбачев напомнил, что во время путча он отверг требование подписать указ о чрезвычайном положении, так как действия путчистов считал преступными. Бывший политик отметил, что люди не хотели возвращаться к прежнему строю и лишаться демократических ценностей, пишет ТАСС.

До этого Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане. По его словам, неудачу по Афганистану нужно было признать «еще раньше». Из ситуации в Афганистане необходимо извлечь уроки и не повторять «подобных ошибок».

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.