Горбачев призвал отстаивать принципы демократии в России
Уроки путча августа 1991 года актуальны в России в настоящее время, а государство и граждане должны защищать принципы демократии. Об этом в среду, 18 августа, рассказал первый президент СССР Михаил Горбачев.
Он подчеркнул, что верит в демократический путь развития России. Горбачев добавил, что подобное направление является самым правильным.
— Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой общества и государства, — заявил первый президент СССР.
Горбачев напомнил, что во время путча он отверг требование подписать указ о чрезвычайном положении, так как действия путчистов считал преступными. Бывший политик отметил, что люди не хотели возвращаться к прежнему строю и лишаться демократических ценностей, пишет ТАСС.
До этого Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане. По его словам, неудачу по Афганистану нужно было признать «еще раньше». Из ситуации в Афганистане необходимо извлечь уроки и не повторять «подобных ошибок».
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.