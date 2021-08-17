«Неудачная затея»: Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане

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Из ситуации в Афганистане необходимо извлечь уроки и не повторять «подобных ошибок». Об этом во вторник, 17 августа, сообщил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

По его словам, неудачу по Афганистану нужно было признать «еще раньше».

— Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала. Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежали преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества, — подчеркнул Горбачев.

В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что двадцатилетнее пребывание войск США в Афганистане закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.