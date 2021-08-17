Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что двадцатилетнее пребывание войск США в Афганистане закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой.

— Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов. Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ГД пояснил, что сложившаяся ситуация не может не беспокоить Россию, так как Афганистан граничит со стратегическими партнерами нашей страны. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что, несмотря на то, что происходит сегодня в Афганистане, в Госдепе США до сих пор не сделали никаких заявлений о помощи стране и соседним государствам.

Молчат о нарушениях прав человека и необходимости поддержки тех, кто оказался в непростом положении, и в ПА ОБСЕ, и в ПАСЕ, и в Европарламенте, добавил Володин. Он полагает, что никаких заявлений сделано так и не будет.

— По-видимому, так и не дождемся. Так же, как не дождались их по Ливии, Ираку, Сирии, Югославии. Перечень можно продолжить, — написал он.

Спикер Госдумы заявил, что сегодня мир стал свидетелем краха внешней политики США. При этом бюджеты Штатов и ряда стран Европы увеличиваются на «продвижение демократии» в других государствах. Володин уверен, что эти средства нужно было направить на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, «которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США».

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. После этого талибы* начали активные боевые действия против афганских военнослужащих.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.