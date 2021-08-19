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Эксперт назвал вероятную причину крушения МиГ-29 под Астраханью

Иван Юминов

Происшествия
Эксперт назвал вероятную причину крушения МиГ-29 под Астраханью
Фото: mil.ru / Минобороны России

Наиболее вероятной причиной падения истребителя МиГ-29СМТ в Астраханской области являются метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. Об этом заявил заслуженный военный летчик России Владимир Попов в четверг, 19 августа.

— Это обычные плановые ночные полеты, связанные, скорее всего, с выполнением каких-то задач учебно-тренировочных. Это отрабатывается на определенных маневровых высотах. Может быть столкновение с препятствием, искусственным или естественным, которое при снижении не заметили, — предположил специалист.

Попов также допустил, что во время полета могла произойти потеря контроля высоты во время маневра. Также среди возможных причин он назвал отвлечение летчика от приборного полета и вероятность отказа техники.

При ночных тренировках из-за необходимости особого уровня подготовки истребителем должен управлять только профессиональный летчик, подчеркнул эксперт. МиГ-29 не сложен в полете, но у него довольно трудные «высшие пилотажи», приводит слова Попова газета «Известия».

Истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области 18 августа. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.

Полет, как уточняется, проходил без боекомплекта, пилот в результате инцидента скончался. На место крушения направили комиссию Главного командования ВКС.

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