Строительство храма в честь Преподобного Серафима Саровского завершается в Москве

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Россия, Москва, Дубнинская улица, вл24 Карта всех событий

Возведение храма в честь Преподобного Серафима Саровского завершается на севере Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На сегодня выполнены монолитные и кровельные работы, ведется отделка фасадов, обустройство входных групп и монтаж внутренних инженерных систем. В подготовке исполнительная документация для сдачи наружных коммуникаций, формируется пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию, — рассказал руководитель ведомства.

Храм на Дубнинской улице, владение 24, рассчитан примерно на 350 прихожан. Он имеет три апсиды, а его приделы увенчаны главами, уточнил Левкин.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уникальные фрески начала XVIII века восстановят в Сретенском монастыре. Они были выполнены костромскими мастерами в 1707 году.

Монастырь построили в 1679 году, а с 1925-го его закрыли и превратили в общежитие офицеров. В результате такой эксплуатации фрески сильно пострадали, что потребовало провести реставрацию фасада в 1958–1962 годах.

К 1990 году были восстановлены позолоченные узорные кованые кресты, но состояние фресок, по словам мэра, оставалось плачевным. Всего правительство Москвы выделило более 35 миллионов рублей на реставрацию фресок монастыря.